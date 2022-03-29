Двукратная чемпионка мира по сноуборду Екатерина Тудегешева примет участие в выборах президента Федерации сноуборда России в роли кандидата на этот пост.

Отмечается, что крайний срок заявок был в пятницу, 25 марта.

«Да, я выдвинула свою кандидатуру. Задач вижу очень много: у нас основная проблема связана со спадом результатов в акробатических дисциплинах и сноуборд-кроссе, все усилия надо направить туда. Повестка у меня позитивная – шансы на победу, считаю, есть», – цитирует Тудегешеву ТАСС.

Об участии в выборах также заявил действующий президент федерации Денис Тихомиров. Новый глава федерации определится 4 апреля.

Отметим, что на прошедшей Олимпиаде-2022 российские сноубордисты взяли только одну бронзу.