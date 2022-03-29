Призер чемпионата мира-2019 в эстафете, российский биатлонист Никита Поршнев рассказал о планах на соревнования внутри страны, а также сравнил эти турниры с международными событиями.

Сегодня, 29 марта, было приостановлено членство Союза биатлонистов России в IBU.

«Хотелось бы, чтобы как минимум до следующей Олимпиады у нас все наладилось. Сейчас, как понимаю, будем готовиться к российским стартам. Тем более на каком уровне они проходят! Ничем не уступают международным. Поэтому будем тут соперничать, бегать», – приводит слова Поршнева Матч ТВ.

В этом сезоне биатлонист не смог пройти отбор на Олимпийские Игры в Пекине, но выступил на чемпионате Европы в немецком Арбере.