Сборная Ганы первой из африканских команд квалифицировалась в финальный раунд чемпионата мира в Катаре. Получившие путевки футболисты встречались с нигерийской командой и опередили соперников по сумме матчей.

В первой игре, на территории Нигерии, спортсмены оформили ничью со счетом 0:0. В ответной встрече также не смогли выявить победителя. Но по праву выездного гола Гана вышла вперед и отправится на мундиаль в этом году.

Голами в прошедшей встречи отметились представитель Нигерии Уильям Трост-Эконг с пенальти и футболист из Ганы Томас Партей, открывший счет в матче.

Финальный раунд чемпионата мира состоится в ноябре-декабре 2022 года.