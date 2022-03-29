Вторая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над представителем США Дженсоном Бруксби, занимающим 39-е место в рейтинге ATP и пробился в 1/4 финала «Мастерса» в Майами.

Встреча завершилась в двух сетах спустя 1 час 20 минут. Российский спортсмен выиграл со счетом 7:5, 6:1. Медведев выполнил восемь подач навылет, соперник не сделал ни одного эйса. Победитель матча допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4, а американец – только одну с одним брейком из трех возможных.

Следующий соперник Медведева пока неизвестен. Ожидается, что он сыграет с лидером пары Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Хуберт Хуркач (Польша). Матч его будущего оппонента пройдет сегодня, 29 марта, и начнется в 23:40 по мск.