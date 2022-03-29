Российский голкипер немецкого «Байера» Андрей Лунев сравнил возможности в текущей команде и в бывшем коллективе из Санкт-Петербурга. Он охарактеризовал недостатки и преимущества «Зенита».

В составе сине-бело-голубых футболист трижды становился чемпионом России, обладателем бронзовой медали и Кубка страны.

«В плане футбола в «Байере» поприятнее, чем в «Зените». В плане игровой практики нет. В целом мне вполне комфортно, вполне интересно: уровень футбола, тренировочного процесса, организации футбола. Но есть свои нюансы», – приводит слова Лунева Sport24 со ссылкой на Telegram-канал спортсмена.

За немецкий клуб голкипер играет с 2021 года. Также Лунев продолжает выступать за национальную команду и регулярно приглашается на тренировочные сборы.