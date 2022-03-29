Сборная Сенегала квалифицировалась в финальный раунд чемпионата мира-2022. Команда победила Египет во второй раз в этом году в серии пенальти и заработала путевку на мундиаль.

Основное время матча в решающей игре отбора завершилось со счетом 1:0. На третьей минуте счет открыл форвард Сенегала Булайе Диа. Первая встреча между командами окончилась победой Египта с одним голом.

В серии одиннадцатиметровых ударов свою попытку не смог реализовать представитель Египта Мохамед Салах. Проигравшая сторона не смогла забить четыре раза подряд. Решающий пенальти Сенегала реализовал Садио Мане.

Ранее в финале Кубка Африки в начале февраля Сенегал первенствовал в серии пенальти и счетом 4:2 (0:0).