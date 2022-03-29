Вторая ракетка мира Даниил Медведев спустя одну победу сможет вернуться на верхнюю строчку рейтинга ATP. Россиянину достаточно пробиться в полуфинал «Мастерса» в Майами (США).

Пока спортсмен прошел в четвертьфинал соревнований, одержав победу над 21-летним американцем Дженсоном Бруксби. Медведев выиграл встречу со счетом 7:5, 6:1.

Первое место в рейтинге еще занимает сербский теннисист Новак Джокович. Однако он пропускает соревнования в США из-за ограничения по въезду в страну.

Сейчас Медведев отстает от Джоковича на десять очков, поэтому следующий матч принесет ему достаточное количество баллов. Следующим соперником россиянина станет лидер матча Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Хуберт Хуркач (Польша).