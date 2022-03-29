Польша и Португалия завоевали путевки на чемпионат мира-2022 в Катаре. В решающих стыковых матчах они обыграли соперников из Швеции и Северной Македонии соответственно.

Команда Фернанду Сантуша завершила встречу с дублем Бруну Фернандеша. Португальский полузащитник отметился на 32-й и 65-й минуте. Отметим, что нападающий этой сборной Криштиану Роналду не пропустил ни одного чемпионата мира и Европы в карьере с 2004 года.

Польский коллектив боролся за выход в финальный раунд с соперниками из Швеции. Первый мяч с пенальти забросил форвард Роберт Левандовски. Преимущество сборной увеличил хавбек Петр Зелиньски. Шведы не смогли ответить им, даже после появления на поле Златана Ибрагимовича на 80-й минуте.