Национальные футбольные команды Польши и Португалии получили право сыграть в финальной части чемпионата мира-2022. Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Самые интересные новости спорта за 29 марта – в традиционном дайджесте NVsport.

Польша и Португалия отобрались в финальный раунд ЧМ-2022

Польша и Португалия завоевали путевки на чемпионат мира-2022 в Катаре. В решающих стыковых матчах они обыграли соперников из Швеции и Северной Македонии соответственно.

Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Майами, обыграв Бруксби

Вторая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над представителем США Дженсоном Бруксби, занимающим 39-е место в рейтинге ATP и пробился в 1/4 финала «Мастерса» в Майами.

Сенегал второй раз подряд обыграл Египет по пенальти и пробился на ЧМ-2022

Сборная Сенегала квалифицировалась в финальный раунд чемпионата мира-2022. Команда победила Египет во второй раз в этом году в серии пенальти и заработала путевку на мундиаль.

Сборная Ганы вышла на ЧМ-2022, Нигерия осталась без путевки в Катар

Сборная Ганы первой из африканских команд квалифицировалась в финальный раунд чемпионата мира в Катаре. Получившие путевки футболисты встречались с нигерийской командой и опередили соперников по сумме матчей.

Членство Союза биатлонистов России в IBU приостановлено

Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР). Решение принял Исполнительный комитет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Александрова пробилась в полуфинал турнира в Майами в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 54-ю строчку в рейтинге WTA, выступит в полуфинале парного турнира в Майами (США) вместе с китаянкой Ян Чжаосюань.

Чемпион ОИ-2006 Дементьев объявил о завершении карьеры

Чемпион Олимпийских Игр-2006, российский лыжник Евгений Дементьев сообщил о завершении профессиональной карьеры после финиша 15-километровой раздельной гонки на всероссийском турнире.

Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на ЧР. Вокуев – второй

В Сыктывкаре продолжается чемпионат России по лыжным гонкам. Во вторник, 29 марта, состоялась гонка с раздельного старта на 15 километров классическим стилем.

Непряева выиграла третью подряд гонку на ЧР-2022

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем на чемпионате страны в Сыктывкаре.