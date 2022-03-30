Полузащитник немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа примет участие в чемпионате мира-2022 в Катаре. Игрок с российским гражданством будет представлять сборную Камеруна.

Накануне, 29 марта, африканская команда вышла в финальную часть мундиаля. В решающем стыковом матче камерунцы обыграли Алжир со счетом 2:1 в дополнительное время. Сам Ондуа отыграл на поле 111 минут.

В первой встрече его команда уступила с результатом 0:1.

О приглашении в сборную Камеруна игрок сообщил в середине марта. Он не назвал причины, по которым принял решение.

Ранее Ондуа хотел выступать за российскую команду. В юношеском возрасте он был в академии «Локомотива», а затем он перешел в ЦСКА и забил единственный гол в Кубке России.