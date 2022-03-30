Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал подробности о состоянии двукратного призера Олимпиады-2022 Александра Логинов и его травме головы.

Ранее самочувствие спортсмена прокомментировал журналист Дмитрий Губерниев.

«Все случилось чуть больше недели назад, был сильный гололед, он пошел на ускорение и поскользнулся. После этого он ударился головой, достаточно прилично. Врачи сказали, что у него сотрясение. Саша не тренировался четыре дня», – цитирует Кугаевского РИА Новости.

По словам специалиста, Логинов тренируется уже четыре дня и готовится пробежать эстафеты.

Сегодня, 30 марта, биатлонист принял участие в спринтерской гонке на чемпионате России и занял десятое место.