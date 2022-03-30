Чемпионка мира-2015 Екатерина Юрлова-Перхт поделилась ощущениями от первого старта после декретного перерыва. Спортсменка пробежала спринтерскую гонку на чемпионате России в Тюмени.

Известно, что она финишировала на 34-м месте. По ее словам, точные выстрелы не получились из-за сильного порыва ветра.

«Сегодня было давно такое забытое ощущение праздника и соревнований. Рада, что смогла принять участие здесь. Желание было и рада, что оно реализовалось. В эстафетах тоже буду принимать участие», – приводит слова Юрловой-Перхт Чемпионат.

Перед стартом соревнований биатлонистка рассказала, когда объявит планы на продолжение или завершение карьеры. Вероятно, ее выступления будут зависеть от результатов и самочувствия на чемпионате страны.