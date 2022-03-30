Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристы про продлении международных санкций.

Отечественные атлеты не могут выступать на соревнованиях под эгидой ISU из-за санкций организации на фоне текущей политической ситуации.

«Обособленность никогда не способствует прогрессу. Я уверен, что если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», – цитирует Авербуха Матч ТВ.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала единственным выходом в ситуации – выступления на местных соревнованиях. По ее словам, чем Россия будет успешнее и сильнее, тем больше будет санкций.