Бронзовый призер чемпионата мира-2017 по биатлону, российская биатлонистка Татьяна Акимова допустила, что продолжит до следующих Олимпийских игр-2026 в Италии.

Сегодня, 30 марта, спортсменка принимала участие в чемпионате страны в Тюмени. В спринте на 7,5 километров она показала 43-е время. Победительницей стала представительница Тюменской области Виктория Сливко.

«Сезон получился неудачным, помешала болезнь. Потом пришлось со стартами набирать форму, она потихоньку приходила, но сегодня все еще было тяжело. Если говорить о следующем олимпийском цикле, то рассчитываю оставаться в биатлоне, если позволит здоровье», – цитирует Акимову ТАСС.

Спортсменка отметила, что хотела бы вернуться к более ровным тренировкам к будущему сезону.