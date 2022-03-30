Трехкратный олимпийский чемпион-2022 Александр Большунов прокомментировал выступление на чемпионате России по лыжным гонкам. Он отметил, что пытался полностью выкладываться на гонках.

Вместе с Александром Терентьевым лыжник выиграл командный спринт классическим ходом в очередной день соревнований в Сыктывкаре.

«Надо прорабатываться, это хорошая интервальная тренировка с высоким темпом. В дальнейшем это пойдет в плюс. Нам нужно поддерживать скорости этапов Кубка мира, спокойно кататься нет смысла», – приводит слова Большунова РИА Новости Спорт.

В женской командной гонке первыми стали Наталья Непряева и Светлана Николаева.

Напомним, что российские и белорусские лыжники не смогли завершить сезон на международных стартах из-за санкций FIS.