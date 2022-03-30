Чемпионка мира-2015 Екатерина Юрлова заявила, что на ее решение о продолжении карьеры не повлияет положение российских спортсменов на международных стартах следующего сезона.

Сегодня, 30 марта, 37-летняя биатлонистка выступила в спринте на чемпионате России и финишировала на 34-й позиции. Она провела первый старт после декретного перерыва.

«Мой уровень подготовки пока далек от идеального, но все-таки он дает мне возможность выступать на чемпионате России. Пока не могу комментировать свое будущее. Состояние, в котором находится наш биатлон, также не повлияет на мое решение. Оно уже принято, но озвучить его смогу чуть позже», – цитирует Юрлову-Перхт Матч ТВ.

Далее спортсменка рассчитывает выступить в эстафетах. Отметим, что она уже заявлена на сингл-микст в паре с Максимом Цветковым.