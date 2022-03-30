Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил возвращение в расположение клуба хорватского защитника Деяна Ловрена. Игрок уезжал во время паузы на матчи сборных.

О прибытии футболиста в Россию сообщает Sport24. Ранее СМИ допускали, что он может приостановить или разорвать контракт с сине-бело-голубыми на фоне политической ситуации. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года.

Защитник был вызван в сборную Хорватии на товарищеский турнир в Дохе (Катар). При этом он пропустил обе встречи: со Словенией (1:1) и Болгарией (2:1). Ловрен еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах в 2022 году из-за травмы.

Ранее в расположение команды вернулся бразильский полузащитник Вендел.