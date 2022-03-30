Серия полуфинала Восточной конференции между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» стала самой результативной в истории КХЛ.

На данный момент проводится седьмой, заключительный матч в серии, в первом периоде было заброшено две шайбы: нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов открыл счет, а Филипп Майе удвоил преимущество «Металлурга». Таким образом, число заброшенных в матче шайб достигло отметки в 49 — это рекорд.

Ранее рекордсменами были челябинский «Трактор» и казахстанский «Барыс». Эти команды играли друг с другом в первом раунде плей-офф в сезоне-2012/14 и забросили на двоих 47 шайб.

От исхода седьмого матча в серии зависит, кто выйдет в финал Восточной конференции. Соперником победившей команды станет челябинский «Трактор», со счетом 4:2 обыгравший в серии «Салават Юлаев».