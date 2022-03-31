Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о ситуации в клубе.

«По существу у нас сейчас новая команда. Нет семерых игроков, которые должны были быть ключевыми. Плюс дисквалифицированы Ломовицкий и Лисакович, поэтому нужно было тех футболистов, которые сейчас есть в команде, привести в какое-то более или менее равное состояние«, – цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Главный тренер казанского клуба хочет, чтобы оставшиеся футболисты поняли тактические требования и смогли хорошо сыграть, потому что не все смогут выступить на привычных позициях из-за дефицита людей.

Слуцкий думает, что вопрос стоял не в эмоциональной составляющей. Дело в том, что после трех матчей поменялся весь состав «Рубина».

«Рубин» сыграет с «Химками» в пятницу, 1 апреля.