Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, что на чемпионате России скромные призовые.

Напомним, Гореева 31 декабря стала бронзовым призером смешанной эстафеты в составе сборной Московской области. На церемонии награждения Анастасии и ее партнерам вручили по сертификату на 15 000 рублей.

Днем ранее биатлонистка стала третьей в спринтерской гонке.

«По сравнению с IBU, конечно, скромная сумма (призовых), но лучше так, чем ничего. У меня, конечно, есть мотивация работать дальше, я мотивирована как никогда, особенно после двух таких гонок«, – цитирует Горееву «Матч ТВ».

Биатлонистка заявила, что настраивалась на победу, но рада и бронзовой награде. Гореева заявила, что она поверила в себя после двух наград и хотела бы улучшить форму.