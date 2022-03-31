Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, что на чемпионате России скромные призовые.
Напомним, Гореева 31 декабря стала бронзовым призером смешанной эстафеты в составе сборной Московской области. На церемонии награждения Анастасии и ее партнерам вручили по сертификату на 15 000 рублей.
Днем ранее биатлонистка стала третьей в спринтерской гонке.
«По сравнению с IBU, конечно, скромная сумма (призовых), но лучше так, чем ничего. У меня, конечно, есть мотивация работать дальше, я мотивирована как никогда, особенно после двух таких гонок«, – цитирует Горееву «Матч ТВ».
Биатлонистка заявила, что настраивалась на победу, но рада и бронзовой награде. Гореева заявила, что она поверила в себя после двух наград и хотела бы улучшить форму.