Андрей Падин, тренер сборной Белоруссии, считает, что мотивация в условиях международной изоляции должна быть жесткой.

Напомним, ранее IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

Падин не знает, как международная изоляция может повлиять на биатлон. Может быть, отстраненные спортсмены наоборот станут выступать лучше.

«Надо идти по такому примеру, о котором говорил Иосиф Сталин: если не сможете завоевать золото, поедете его добывать. Хорошая мотивация«, – цитирует Падина «Матч ТВ».

Тренер сборной Белоруссии считает, что уровень чемпионата России достаточно хороший. Однако сейчас многие регионы испытывают сложности с финансированием. А ведь для того, чтобы вырастить спортсмена, нужно вложить средства.