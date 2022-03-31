Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков высказался о неудачах российских лыжников Ивана Якимушкина и Ильи Семикова в текущем сезоне. Информация размещена на странице проекта «На лыжи!» в социальной сети «Вконтакте».

Перевозчиков ждал многого от Якимушкина. У Ивана получилось не все. Теперь тренеры будут анализировать выступления лыжника и думать, что поможет росту результатов в следующем сезоне.

Тренер национальной команды добавил, что Семиков подошел к Олимпийским играм в Пекине в идеальной форме. Однако на заключительном тренировочном этапе к гонке с раздельного старта классическим стилем Илья пробежал ту же дистанцию без подготовки лыж на минуту быстрее, чем саму гонку. На самой же Олимпиаде Семикова просто вырубило. Тренеры пока не знают, с чем это связано.