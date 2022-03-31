Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий попросил болельщиков о помощи перед матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Слуцкий заявил, что поддержка болельщиков для него очень важна. Он считает это ключевым фактором. Футболисты черпают эмоции за счет трибун. К тому же, «Рубин» остался без семерых ключевых игроков. А перед матчем с «Химками» были дисквалифицированы еще два футболиста.

«Дорогие болельщики! Мы всегда старались играть для вас, когда-то это получалось, когда-то нет. Но сейчас тот период времени, когда нам всем необходимо сплотиться. Вы для нас очень важны«, – цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Леонид Викторович позвал всех болельщиков на трибуны на встречу с «Химками». Матч состоится в субботу, 1 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.