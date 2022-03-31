Защитник «Спартака» Лукас Айртон ушел из московского клуба. Бразилец будет выступать за «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Футболист покидает «Спартак» на правах аренды до 31 декабря 2022 года. В контракте Айртона есть право выкупа при наступлении определенных условий.

«Переход стал возможен вне стандартных рамок трансферного окна из-за специального решения ФИФА, касающегося российских клубов. Вместе с тем соглашение с «Фламенго» в полной мере учитывает интересы «Спартака«, – содержится в сообщении.

Красно-белые пожелали Айртону скорейшего выздоровления от травмы, которая была получена в матче с «Нижним Новгородом» и проявить себя во «Фламенго».

Напомним, Айртон подписал контракт со «Спартаком» в конце 2018 года. Футболист сыграл 108 матчей в составе команды.