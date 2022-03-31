Главный специалист отдела по спортивно-массовой работе Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Андрей Дыков рассказал «Петербургскому дневнику» об особенностях дворового спорта в городе.

Чиновник заявил, что в заявку дворовых команд нельзя включать тех, кто выступает на профессиональном уровне. Основной задачей «Лиги дворового спорта», созданной в 2021 году, является привлечение всех петербуржцев к регулярным занятиям физкультурой.

В рамках лиги проводятся соревнования по мини-футболу, уличному баскетболу, и волейболу.

В каждом районе есть площадки, на которых люди могут потренироваться. К тому же, на площадках регулярно работают инструкторы. Занятия бесплатные.

Дыков заявил, что проблем с привлечением участников у организаторов нет.