Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о решении не выносить на голосование конгресса вопрос об исключении России из членов организации.

«Исключение РФС из ФИФА – это не вариант. Я серьезно надеюсь, что конфликт закончится. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить деятельность и пойти домой«, – цитируют Инфантино «РИА Новости Спорт».

Напомним, конгресс постановил приостановить членство Пакистана, Зимбабве и Кении. Собрание состоялось 31 марта в Катаре. На нем присутствовала делегация РФС. Ее возглавил Александр Алиев.

РФС могли исключить из ФИФА из-за ситуации в Украине. Российским футболистам ранее запретили выступать на международной арене. Из-за этого сборная России лишилась права выступления на чемпионате мира в Катаре.