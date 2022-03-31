Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал отстранение сборной России от стыковых матчей чемпионата мира в Катаре.

Сутормин расстроен, что национальная команда не смогла показать все, на что способна. Но ничего уже не поделаешь. Все члены команды понимают сложившуюся ситуацию и считают, что нужно идти дальше.

«Полуфиналы плей-офф смотрел – и потом еще обзоры всех матчей. В целом в очередной раз убедился, что нам в этом плей-офф все было по силам. Жаль, что в нашей ситуации не все решилось на поле«, – цитирует Сутормина Sport24.

Напомним, ФИФА и УЕФА запретили российским командам и сборным выступление на международных турнирах из-за ситуации в Украине. Также ФИФА могла исключить РФС из членов организации, но 31 марта стало известно, что этого не случится.