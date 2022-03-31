Полузащитник «Зенита» и национальной команды России Алексей Сутормин прокомментировал трансферные слухи о себе.

«Зимой писали об интересе ко мне со стороны «Динамо»? Никаких конкретных предложений не было и пока нет. Понятно, что русские футболисты у нас в лиге на вес золота. Но лично ко мне никто не обращался«, – цитирует Сутормина Sport24.

Алексей добавил, что разговоры о его вероятном трансфере были всегда.

По мнению Сутормина, его дело – работать. Футболист считает, что когда у него появляется шанс выйти на поле, он должен быть к этому готов.

Алексей Сутормин сыграл в 19 матчах текущего сезона. Полузащитник отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Сутормин перешел в «Зенит» в конце лета 2019 года.