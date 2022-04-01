В ночь на 1 апреля в Национальной хоккейной лиге состоялось девять матчей регулярного чемпионата. Российские хоккеисты были в числе самых заметных участников встреч.

В Сент-Поле состоялась игра «Миннесоты» и «Питтсбурга». «Пингвины» победили в овертайме со счётом 4:3. В начале третьего периода при счёте 3:2 в пользу «Питтсбурга» российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов сравнял счёт. Для него эта шайба стала 14-й в марте, Капризов побил клубный рекорд по числу шайб за календарный месяц. Предыдущее достижение принадлежало Эрику Стаалу, который в феврале 2018 года забил 13 голов.

Победный бросок в овертайме нанёс другой россиянин – Евгений Малкин, который также записал на свой счёт результативный пас. Малкин забил 78-ю победную шайбу в истории «Питтсбурга» и побил рекорд Яромира Ягра по этому показателю.

В составе «Миннесоты» на лёд также вышел Дмитрий Куликов.

«Торонто» крупно победил «Виннипег» — 7:3. Одним из самых результативных игроков в составе «Мэйпл Ливз» стал Игорь Михеев, забивший гол и отдавший две голевых передачи. За «Джетс» на лёд вышел Евгений Свечников.

Брат Евгения Свечникова Андрей Свечников оформил дубль в игре «Каролину» с «Монреалем» — 4:0. В первом звене «Канадиенс» вышел российский защитник Александр Романов.

С таким же счётом завершилась игра «Флориды» и «Чикаго». Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сыграл на ноль, отразив все 37 бросков. В победе также принял участие Максим Мамин.

Победу своей команде принёс и другой российский вратарь – Семён Варламов отыграл все 60 минут за «Айлендерс» в игре с «Коламбусом». «Островитяне» победили 5:2, Варламов отразил 30 бросков из 32. В эпизоде со второй шайбой «Блю Джекетс» голевые пасы отдали россияне Владислав Гавриков и Егор Чинахов.

«Колорадо» одолел «Сан-Хосе» 4:2, один из голевых пасов у победителей отдал Валерий Ничушкин, у проигравших – Александр Барабанов.

Владислав Наместников и Александр Радулов приняли участие в победной игре «Далласа» с «Анахаймом» — 3:2 ОТ.

«Калгари» с Никитой Задоровым уступил «Лос-Анджелесу» в серии буллитов – 2:3.

Наконец в единственной игре без россиян «Бостон» разгромил «Нью-Джерси» 8:1.