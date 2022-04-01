Стали известны необычные подробности поступка бывшего биатлониста сборной Франции Симона Фуркада. На юниорском чемпионате мира по биатлону в США Фуркад-старший, входивший в тренерский штаб французской команды, повесил российский флаг на вакс-машину сборной России. Из-за санкций IBU россияне сперва были допущены до стартов на юниорском ЧМ под нейтральным флагом, а затем и вовсе отстранены.

Как сообщает канал «Матч ТВ», Фуркад взял флаг России из французского.

«Симон Фуркад же нас поддержал. Слышали эту историю с флагом, но он сделал его из французского: он разорвал его, поменял местами цвета и наклеил его на вакс-кабину», — рассказал биатлонист Юрий Батманов в интервью «Матч ТВ».

Российский и французский флаги содержат одинаковые цвета, отличающиеся лишь расположением.

Симону Фуркаду 37 лет. В его карьере есть золото ЧМ в смешанной эстафете, серебро в индивидуальной гонке, а также два серебра и бронза в эстафетах.