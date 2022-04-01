В пресс-службе «Рубина» прокомментировали расторжение контракта с полузащитником Хвичей Кварацхелией. По словам представителей казанского клуба, причиной стало негативное отношение к футболисту в Грузии.

31 марта стало известно, что Кварацхелия подписал двухлетний контракт с «Динамо» из Батуми.

В «Рубине» пояснили, что изначально речь шла о приостановке контракта до 30 июня, но затем соглашение было разорвано.

«Во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе, — приводит «Спорт-Экспресс» слова представителя «Рубина». — Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста».

Кварацхелия перешёл в «Рубин» из «Локомотива» летом 2019 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча, 2 гола и 5 результативных передач.