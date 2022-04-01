Финская фигуристка Лаура Леписто высказалась по поводу итогов выступления одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине. По её словам, российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева отдали спорту слишком много сил и в итоге остались несчастны.

«Когда я смотрела последнюю разминку, меня сильнее всего шокировало, что у фигуристок отсутствовала радость от спорта. Неудивительно, что Валиева сломалась под этим прессингом, — приводит Ilta Sanomat слова Леписто. — Обидно, что всё может быть так неправильно.

Спорт должен вызывать радость, азарт. Здесь все были в шоке. Девочки потеряли детство, пожертвовали всем ради Олимпиады, и в итоге никто не радуется, все плачут, все сломаны. С этим надо что-то делать».

Леписто также добавила, что фигурное катание с годами теряет художественную сторону, и сейчас «остались только прыжки».

Валиева лидировала после короткой программы, но упала в произвольной и заняла четвёртое место. Трусова взяла серебро, несмотря на пять четверных прыжков, а золотую медаль завоевала Анна Щербакова.