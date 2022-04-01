Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что заставило её сняться в откровенной фотосессии для журнала Maxim.

«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась, — сказала Медведева в интервью Maxim. — Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять».

Медведевой 22 года. На её счету по две победы на чемпионатах мира, Европы и России, а также в финалах Гран-при и два серебра Олимпиады-2018 в Пхенчхане — в одиночном и командном турнире.