Известный комментатор Василий Уткин оригинально охарактеризовал массовый отъезд иностранцев из российских футбольных клубов. ФИФА ранее разрешила легионерам клубов РПЛ и ФНЛ приостанавливать контракты до 30 июня и заключать новые соглашения с другими клубами.

«На данный момент Шиманьски и Ловрен остались, уехал Хвича и улепетнул Айртон. Всё это напоминает классическую старинную игру, в которой волк ловит падающие по перилам яйца – какое-то поймает, какое-то уронит», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Комментатор, очевидно, имел в виду портативную советскую видеоигру «Ну, погоди!», клон японской игры фирмы Nintendo.