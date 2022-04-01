Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о своём отношении к тренеру Этери Тутберидзе. По словам прославленного фигуриста, специалиста нужно оценивать по его результатам, которые Тутберидзе выдаёт регулярно.

«Она гений. Не буду говорить о переходах спортсменов от одного тренера к другому. Работу тренера нужно оценивать по результатам, тогда все становится понятным, был ли правильным тот или иной переход, — цитирует «Татар-Информ» Ягудина. — Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева, Трусова — все они чемпионы и призеры Олимпийских игр. Вот и всё. Она гениальный тренер, повторюсь.

Тренерский штаб Этери Тутберидзе воспитал на данный момент олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Камилу Валиеву и Анну Щербакову, а также чемпионок и призёрок крупных турниров Евгению Медведеву, Александру Трусову, Алёну Косторную и многих других.