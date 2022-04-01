Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался по поводу решения Маркуса Гисдоля покинуть пост главного тренера клуба. Гисдоль возглавил «Локо» по ходу сезона, но ушёл после санкций, наложенных на российские команды ФИФА.

«Приехал на тренировку, спросил: «Где главный тренер?» Мне сказали, что он нас покинул. Даже не попрощался с командой, — цитирует «Спорт-Экспресс» Баринова. — Мог бы попрощаться, организовать ужин для команды, объяснить ситуацию. То, как он себя повел, — это некрасиво».

При этом хавбек отметил, что думал так только первые дни, но затем он перестал об этом думать.

«Локомотив» после ухода Гисдоля на правах исполняющего обязанности возглавил Дмитрий Лоськов. После 21 тура железнодорожники занимают шестое место в таблице РПЛ с 34 очками.