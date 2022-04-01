Российский футбольный союз внёс изменения в регламент Российской премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС. Иностранные футболисты, которые были заявлены для участия в Футбольной национальной лиге, смогут участвовать и в матчах РПЛ.

«Легионеры, заявленные клубом для участия в Первенстве ФНЛ, в соответствии с квотой, установленной регламентом первенства ФНЛ, вправе выступать в чемпионате», — говорится в заявлении РФС.

Напомним, что ФИФА и УЕФА наложили санкции на российский футбол, запретив командам из России выступать в международных турнирах. 7 марта ФИФА разрешила игрокам покидать клубы РПЛ, временно приостанавливая контракты до 30 июня.