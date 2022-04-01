Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что не намерена отдавать своего будущего ребёнка в фигурное катание.

«Нет. Скорее, это бег, плавание, что-то естественное для человека, — ответила Медведева на вопрос издания Maxim. — Спорт — это классно! Занимайтесь, дети, спортом — будете здоровы!»

Медведевой 22 года. На её счету по две победы на чемпионатах мира, Европы и России, а также в финалах Гран-при и два серебра Олимпиады-2018 в Пхенчхане — в одиночном и командном турнире. Последним сезоном в её карьере стал сезон-2019/20, после этого она не объявляла о завершении карьеры, но и на лёд не выходила в официальных стартах.