Защитник Винисиус Тобиас перешёл из донецкого «Шахтёра» в мадридский «Реал», сообщает официальный сайт украинского клуба. 18-летний футболист будет выступать в Испании на правах аренды до конца сезона-2022/23. У «Реала» есть право выкупа футболиста за 18 миллионов евро.

Бразильский правый защитник перешёл в «Шахтёр» в январе 2022 года, принял участие в зимних сборах, но не успел провести за клуб ни одного официального матча. Причиной стала приостановка розыгрыша украинской премьер-лиги в связи с обострением конфликта между Украиной и Россией.

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