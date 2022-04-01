Генерал-майор МВД Катара Абдулазиз Абдулла Аль-Ансари высказался по поводу ситуации с правами ЛГБТ+ персон во время чемпионата мира по футболу-2022. По его словам, гости страны обязаны будут соблюдать катарские законы.

«Мы не можем поменять законы. Мы не можем менять религию на 28 дней чемпионата мира», — цитирует AP Аль-Ансари.

Он также отметил, что то, что будет происходить за закрытыми дверьми, не касается властей. Кроме того, генерал предупредил, что при открытом проявлении нетрадиционной ориентации человек может подвергнуться атаке.

«Нам придётся вмешаться, но может быть слишком поздно», — добавил Аль-Ансари.

Гомосексуальные отношения в Катаре караются штрафом и тюремным сроком до трёх лет.