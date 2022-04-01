Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, что в тренерский штаб сборной страны мог быть приглашён восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.

«На Олимпиаде мы общались на этот счет с Оле-Эйнаром Бьорндаленом. Он был готов продолжить диалог в марте на финале Кубка мира в Осло. Но теперь эта тема отпадает», — цитирует «Спорт-Экспресс» Майгурова.

Майгуров пояснил, что речь о приглашении супруги Бьорндалена, трёхкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, не шла, поскольку сейчас прославленная белорусская биатлонистка занята воспитанием семилетней дочери.

Бьорндален — самый титулованный биатлонист в истории. На его счету восемь золотых, четыре серебряных и бронзовая медаль Олимпийских игр, 20 побед на чемпионатах мира, шесть — в общем зачёте Кубка мира.

В 2018 году норвежец завершил карьеру, а с 2019 года возглавлял мужскую сборную Китая.