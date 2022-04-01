Российский гроссмейстер Сергей Карякин намерен подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение ФИДЕ о его дисквалификации. Ранее Международная федерация шахмат отстранила шахматиста на полгода за его публичную поддержку действий российских властей в отношении Украины.

«Для подачи апелляции у меня есть 21 день, на следующей неделе планирую подавать. Я планирую подавать апелляцию в спортивный суд, но пока консультируюсь с юристами», — цитирует Матч ТВ Карякина. Он также добавил, что у него был вариант подавать жалобу непосредственно в ФИДЕ, но этот вариант кажется ему менее перспективным.

Из-за дисквалификации Карякин не может выступить в турнире претендентов, который определит соперника действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону.