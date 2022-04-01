В Катаре состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира 2022 года. По её итогам стали известны составы групп без учёта ещё не завершённых матчей. Ряд игр были перенесены из-за пандемии коронавируса, кроме того, Украина не смогла провести свой стыковой матч с Шотландией из-за обострения конфликта с Россией.

В случае выхода на чемпионат мира украинцы сыграют в группе B с Англией, Ираном и США.

Напомним, что сборная России была исключена из стыковых матчей в связи с санкциями ФИФА и не поедет на ЧМ-2022.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Чемпионат мира-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара на 8 стадионах.