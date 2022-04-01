В Казани завершился первый матч 23-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Химками». Подмосковная команда одержала волевую победу со счётом 3:2.

Счёт на 56-й минуте открыл игрок «Рубина» Герман Онугха. Уже через четыре минуты Денис Глушаков забил ответный мяч, а ещё через две Илья Кухарчук вывел «Химки» вперёд.

На 84-й минуте Дмитрий Тихий поразил свои ворота, и счёт стал равным — 2:2. На 90-й минуте Захар Волков забил победный гол.

Подопечные Леонида Слуцкого потерпели третье поражение подряд и с 25 очками занимают 10-е место в таблице РПЛ. «Химки» благодаря победе покинули зону вылета и поднялись на 13-ю строчку с 21 очком.