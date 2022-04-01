Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в финал турнира в Майами в парном разряде. В матче 1/2 финала дуэт обыграл американок Кори Гауфф и Кэти Макналли — 6:4, 3:6, 10:2.

Матч длился 1 час 23 минуты. Кудерметова и Мертенс один раз подавали навылет и допустили четыре двойных ошибки. На счету представительниц США три эйса и одна двойная.

Соперницы взяли по одной подаче друг у друга.

В финальном матче турнира Кудерметова и Мертенс точно встретятся с российской теннисисткой. В другом полуфинале россиянка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань сыграют с ещё одной представительницей России Верой Звонарёвой и немкой Лаурой Зигемунд.