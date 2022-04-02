В ночь на 2 апреля в Национальной хоккейной лиге состоялись семь матчей регулярного чемпионата. В ряде поединков значимую роль сыграли российские хоккеисты.

Нью-йоркское дерби «Рейнджерс» — «Айлендерс» стало дуэлью двух вратарей из России. Ворота «рейнджеров» защищал Игорь Шестёркин, за «островитян» играл Семён Варламов. «Айлендерс» победили 3:0. Шестёркин отразил 15 бросков из 18, Варламов – все 27 и был признан второй звездой встречи. В составе «Рейнджерс» на лёд с ассистентской нашивкой вышел Артемий Панарин, не набравший очков.

Ещё один голкипер из России Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23 и помог «Тампа-Бэй» обыграть «Чикаго» — 5:2. Два голевых паса в составе победителей отдал Никита Кучеров, также в победе принял участие Михаил Сергачёв.

«Эдмонтон» дома в результативном матче вырвал победу у «Сент-Луиса» — 6:5. По ходу встречи «Ойлерз» вели 4:1 и 5:3, но «Блюз» смогли перевести встречу в овертайм, где победный бросок был всё же за хозяевами. За «Сент-Луис» две шайбы забросил Павел Бучневич, а Иван Барбашев забил гол и отдал результативный пас. Также в составе проигравших на лёд вышли Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко.

В противостоянии двух самых молодых команд лиги «Вегас» обыграл на выезде «Сиэтл» — 5:2. Два голевых паса за «Голден Найтс» отдал Евгений Дадонов, а Павел Дорофеев провёл свой второй матч в НХЛ.

С таким же результатом 5:2 «Оттава» победила «Детройт». Защитники «Сенаторз» Артём Зуб и Никита Зайцев очков не набрали.

«Нэшвилл» с Яковом Трениным уступил «Баффало» 3:4, а в единственной встрече без россиян «Анахайм» разгромил «Аризону» 5:0.