Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский назван третьей звездой Национальной хоккейной лиги по итогам марта. Голкипер в течение месяца провёл семь матчей в НХЛ и во всех одержал победы. В среднем он отражал 92,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,13. Два матча из семи Бобровский провёл «всухую».

Второй звездой марта назван Джонни Годро из «Калгари». На его счету 16 матчей, в которых он набрал 25 очков: 11 голов и 15 результативных передач.

Первой звездой марта назван защитник «Нэшвилла» Роман Йози. Швейцарский хоккеист «Предаторз» в 14 встречах забросил 4 шайбы и отдал 24 результативные передачи.