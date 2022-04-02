Немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарёва вышли в финал турнира в Майами в парном разряде. В игре 1/2 финала они обыграли ещё одну представительницу России Екатерину Александрову и китаянку Ян Чжаосюань — 3:6, 6:2, 13:11.

Матч длился 1 час 30 минут. Зигемунд и Звонарёва взяли четыре подачи соперниц и проиграли три своих. На их счету 5 подач навылет (причем четыре из них — в превом сете) и одна двойная ошибка. Александрова и Ян Чжаосюань не сделали ни одного эйса и допустили три двойных.

В финальном матче Звонарёва и Зигемунд сыграют с ещё одной представительницей России Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элисе Мертенс.

Таким образом, вне зависимости от исхода финала, одной из победительниц станет россиянка. Это первый случай с 2013 года, когда Надежда Петрова выиграла турнир в паре со словенкой Катариной Среботник. За год до этого она же первенствовала на турнире в дуэте с соотечественницей Марией Кириленко. После двух побед Петровой в финал парного разряда два года подряд выходили россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, но оба раза они проигрывали Мартине Хингис — сперва в паре с Сабиной Лисицки, затем с Саней Мирзой. После 2015 года россиянок в финале турнира не было.