ФИФА опубликовала полное расписание чемпионата мира по футболу 2022 года. Примечательно, что хозяева турнира — сборная Катара — не сыграют в матче открытия. Первой игрой ЧМ-2022 станет матч Сенегал — Нидерланды. Он пройдёт 21 ноября на стадионе «Аль-Байт» и начнётся в 13:00 по местному времени. Это второй подобный случай в XXI веке, первый был ровно 10 лет назад, в 2002 году. Примечательно, что тогда в матче открытия также играл Сенегал. Дебютанты финальной стадии ЧМ в той встрече сенсационно обыграли чемпионов мира сборную Франции.

В тот же день в 16:00 стартует игра Англия — Иран, а в 19:00 на поле выйдут хозяева ЧМ — Катар встретится с Эквадором. Закроет первый игровой день встреча США с одной из стран, выигравшей стыковые матчи в Европе (Уэльс, Шотландия или Украина). Напомним, что украинцы должны были провести стыковой матч с Шотландией 24 марта, но их игра была перенесена на июнь в связи с обострением конфликта с Россией. Победитель встречи выйдет на Уэльс, а триумфатор финала «стыков» попадёт в группу B с США, Ираном и Англией.

Финальная игра пройдёт 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаила и стартует в 18:00.

Полное расписание ЧМ-2022 доступно на сайте ФИФА.

Напомним, что сборная России в связи с санкциями ФИФА была исключена из стыковых матчей ЧМ-2022 и не попала на турнир.