Олимпийская чемпионка 2022 года Наталья Непряева стала победительницей чемпионата России в масс-старте на дистанции 30 км. Представительница Архангельской области прошла лыжный марафон за 1 час 17 минут 51,9 секунды.

Всего на 2,1 секунды от Непряевой отстала Елизавета Шалабода, представляющая Москву и Приморский край. Бронзу взяла представительница Пермского края Мария Истомина, чьё отставание составило 3,6 секунды.

Лучшая из представительниц Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая остановилась в шаге от пьедестала. Она заняла четвёртое место, отстав от бронзы на 3,6 секунды, а от золота — 7,2.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Сыктывкаре.